В Ужгороде под железнодорожным мостом опять плавали авто (ФОТО)

|Под мостом на Анкудинова в Ужгороде снова тонули автомобили
Сегодня утром, 23 июня, переезд под мостом в Ужгороде, который недавно отремонтировали и выложили дорогу брусчаткой, традиционно, затопило во время ливня.
Ужгородец Павел Белецкий опубликовал в сети Фейсбук фотографии, как под мостом в воде застряла машина.
"История повторяется)))", - написал Павел.
Такая же неудача постигла минивэн - автомобиль тоже застрял в воде.
Напомним, подтопления под мостом для Ужгорода - не редкость.
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Почему в Ужгороде постоянно подтапливает переезд на ул. Анкудинова? (ВИДЕО)
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