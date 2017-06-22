В Ужгороде под железнодорожным мостом опять плавали авто (ФОТО)

23.06.2017 (11:04)

Под мостом на Анкудинова в Ужгороде снова тонули автомобили

Сегодня утром, 23 июня, переезд под мостом в Ужгороде, который недавно отремонтировали и выложили дорогу брусчаткой, традиционно, затопило во время ливня.

Ужгородец Павел Белецкий опубликовал в сети Фейсбук фотографии, как под мостом в воде застряла машина.

"История повторяется)))", - написал Павел.

Такая же неудача постигла минивэн - автомобиль тоже застрял в воде.

Напомним, подтопления под мостом для Ужгорода - не редкость.

-

Почему в Ужгороде постоянно подтапливает переезд на ул. Анкудинова? (ВИДЕО)



