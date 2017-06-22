Савченко c Гройсманом обменялись в Раде неприличными жестами (ВИДЕО)
23.06.2017 (16:22)
Савченко объяснила свой неприличный жест в Верховной Раде
Одиозная депутат Надежда Савченко объяснила свой неприличный жест в Верховной Раде и рассказала, что адресовала это премьер-министру Владимиру Гройсману.
Об этом она сказала в эфире канала NewsOne.
Она пояснила, что показала неприличный жест в ответ на еще грубее жест Гройсмана.
"После того, как закон не прошел, и Парубий в очередной раз поставил его на голосование, Гройсман начал давить, мол, из-за депутатов будет недофинансирование пенсий или что-то подобное... После этого я ему через весь зал закричала, что не надо давить, а надо работать", - рассказывается Савченко.
Далее нардеп показала жест, который сделал Гройсман и добавила: многие понимают, что означал жест премьера. Савченко попыталась объяснить его значение "корректно".
"Этот жест должен понимать так: что бы вы, народные депутаты, не сделали, мне все равно, и вы будете делать так, как я скажу", - пояснила она.