Facebook вводит запрет на скачивание фото

25.06.2017 (08:47)

Facebook собирается запретить скачивать фото

Социальная сеть Facebook запустила функцию, которая должна помочь пользователям защитить свои фотографии.

При активации этой функции пользователем, вокруг его фотографии профиля появится тонкая синяя рамка со значком щита внизу. После этого посетители страницы не смогут загрузить фотографию профиля или отправить ее кому-либо в личном сообщении.

Такое решение связано с тем, что женские фотографии часто используют мошенники. Они собирают доступны в Facebook снимки, а затем на их основе создают профили на сайтах знакомств или используют в рекламе. В Индии, например, женщины часто отказываются загружать в свои профили фотографии, на которых видно их лица именно по этой причине.

Кроме того, пользователи могут отдельно добавить на фотографию профиля полупрозрачный слой с одним из доступных узоров. Такая функция призвана ограничить возможность делать скриншоты экрана.

Как отмечают разработчики Facebook, по итогам тестирования новой функции в Индии соцсеть примет решение о ее запуске в других странах.

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