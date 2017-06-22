Как прошел фестиваль "Гамора" и что будет с кузницей 18 века (ФОТО)

26.06.2017 (08:15)

Фестиваль кузнечного искусства "Гамора-2017" в Закарпатье

Вчера, 25 июня, в селе Лисичево на Иршавщине прошел фестиваль кузнечного искусства «Гамора». Уникальное мероприятие уже традиционно состоялся на территории единственной в Украине действующей водяной кузницы XVIII века.

В этом году фестиваль имеет свои изюминки. Так, в течение двух фестивальных дней 20 кузнецов совместно изготавливали символ кузнечного искусства - логотип "Гамора", который впоследствии будет установлен в Иршавском районе. А посетители праздника смогли не только посмотреть на работу кузнецов и изделия народных умельцев, но и принять участие в мастер-классах по лепке, вышивки, ткачества, гончарства, лозоплетения, керамики, росписи по дереву и телу, изготовлению кукол-мотанок и др.

Фестиваль кузнечного искусства "Гамора" посетили несколько тысяч местных жителей и туристов, в том числе и руководство Закарпатской области, городов и районов Закарпатья. Среди гостей праздника был Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, который приехал в Лисичово по приглашению Геннадия Москаля.

Огромное количество автомобилей на обочинах Лисичево, тысячи местных жителей и туристов, мастер-классы по кузнечному делу, народных ремесел и гуляния до поздней ночи - так коротко можно описать фестиваль Гамора, прошедший в воскресенье (25.06) на Иршавщине.

Водяная кузница Гамора, памятник кузнечного искусства 18 века, уже сама по себе является одним из наиболее привлекательных туристических объектов Закарпатья, однако со следующего года она получит второе дыхание и мощный толчок для дальнейшего развития.

- Кузница Гамора, которая сейчас находится в аренде местных предпринимателей, юридически находится на балансе Довжанского лесоохотничьего хозяйства, - отмечает Геннадий Москаль, который также посетил знаменитый фестиваль. - Поэтому принято решение, что со следующего года областное управление лесного и охотничьего хозяйства возьмет этот объект «под свое крыло». На Иршавщине работают три лесных хозяйства, все они общими силами превратят Гамору в мощный рекреационный комплекс с действующей кузницей, которая и дальше будет производить сельскохозяйственные орудия и другие кузнечные изделия. Фестиваль показал, что единственная в Украине действующая водяная кузница вызывает огромный интерес как у закарпатцев, так и людей за пределами области, однако туристическая инфраструктура в Лисочове пока не готова принять такое количество приезжих. В течение следующих нескольких лет этот вопрос будет решен силами лесного хозяйства.

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