На Николаевщине выпускной закончился стрельбой и поножовщиной

26.06.2017 (20:08)

Кровавый выпускной на Николаквщине, 5 раненых

В селе Лукановка Николаевской области во время празднования выпускного бала произошла массовая драка, в ходе конфликта один из преступников открыл огонь.

Как сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области, инцидент произошел в селе Лукановка у сельского дома культуры, где проходило празднование выпускного вечера учениками и их родными.

Согласно сообщению, один из мужчин оскорбил присутствующую на мероприятии женщину. За свою жену вступился человек, вследствие этого завязалась драка. Человек, который и спровоцировал конфликт, впоследствии вернулся с оружием.

Очевидцы сообщают, что слышали звуки выстрелов. По предварительной информации, преступник стрелял из травматического оружия.

В результате конфликта двум пострадавшим врачи диагностировали ножевые ранения области брюшной полости и грудной клетки, еще трое - получили телесные повреждения различной степени.

«Вчера был выпускной бал в селе Лукановка, подъехало несколько машин с армянами и началась поножовщина. Трое ранены: подрезали, сломанная челюсть и огнестрельные ранения», – сообщил очеыидец.

Начальник Кривоозерского отдела полиции Александр Горпинич в комментарии СМИ подтвердил факт конфликта и характер ранений пострадавших. По его словам, на выпускной вечер приехала группа людей, у которых возникла драка с празднующими. После первой волны конфликта нежданные гости вызвали подмогу и произошла еще одна более массовая драка.

В ходе конфликта всего пострадало пять человек. Двое пострадавших были госпитализированы, а еще троим медицинская помощь была предоставлена на месте происшествия. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, а также личности непосредственных участников и зачинщиков драки.

По данному факту начато уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

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