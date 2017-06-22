Ряд крупных компаний в Украине подвергся хакерской атаке

27.06.2017 (15:17)

Хакеры атакуют крупные компании по всей Украине

Среди пострадавших компаний Ощадбанк, Укртелеком, Новая почта, Укрпочта, Киевэнерго и другие. Атака затронула украинские компании сразу во всех отраслях - банки, инфраструктура, заводы, небольшие предприятия, транспорт.

Неизвестный вирус-вымогатель блокирует компьютеры и требует $ 300.

Как пишут СМИ, вирус похож на WCry, но конкретных подробностей пока нет. Вирус назвали Petya.A.

Сегодня, 27 июня, компьютерные сети энергокомпании «Киевэнерго» подверглись хакерской атаке. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

В свою очередь, в «Укрэнерго» сообщили, что компания также столкнулась с проблемами в работе компьютерных систем, но они не являются критическими.

По сообщению AIN, факт заражения компьютерных сетей подтвердили в киберполиции.

По словам главы ведомства Сергея Демедюк, сегодня к ним обратились «Ощадбанк» и «Укртелеком». Специалисты ведомства уже выехали на место событий. «Чтобы говорить предметно, сначала нашим специалистам нужно выяснить, что это за вирус. В случае с ранее неизвестными вирусами сотрудничество по ликвидации последствий может идти на международном уровне», - сказал Демедюк.

«24 канал упал под вирусной атакой. Причем так упал, что и телеэфир и две радиостанции - молчат. С места событий передают, что мертво легли все компьютеры», - написал в Facebook журналист Денис Бигус, который сотрудничает с« 24 каналу ».

Хакерской атаке подверглась и «Новая почта». «Важное сообщение: через массированную атаку вируса Petya на наши информационные системы отделения и контакт-центр« Новая почта »временно не могут обслуживать клиентов», - сообщили в «Новой почте».

Известно также, что хакерской атаке подверглась и «Роснефть».

Сегодня, 27 июня, Национальный банк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора об осуществляемой во вторник внешнюю хакерскую атаку неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов.

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Опасный вирус-вымогатель массово заражает компьютеры в сети



