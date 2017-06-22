Безвиз не особо увеличил туристический поток через Закарпатье в ЕС

28.06.2017 (07:52)

После введения безвиза с ЕС ажиотажа на границе в Закарпатье нет

После введения безвизового режима с Евросоюзом никакого ажиотажа на государственной границе Украины, пролегающей в пределах Закарпатской области, нет. Об этом свидетельствуют статистические данные.

С введением безвиза поток туристов в страны ЕС через Закарпатье увеличился всего на 3%. Всего с 11 по 27 июня через международные пункты пропуска, расположенные в пределах Закарпатья, в страны ЕС проехали 233 тысячи 995 украинцев, из них по биометрическим паспортам - 6003 человек ( остальные пересекли границу, пользуясь шенгенскими визами, полученными еще до введения безвиза). Это всего на три процента больше, чем за аналогичный период времени к введению безвизового режима.

Из более 6 тысяч украинских туристов, ехавших в ЕС с биометрическими паспортами, не пропустили за границу всего 8 человек. Причина - нарушение правил пребывания в странах Евросоюза во время предыдущих поездок, еще до введения безвиза. Популярное направление выезда в ЕС через Закарпатье - это Венгрия (более 150 тысяч человек), на втором месте - Румыния (почти 47 тысяч человек), на третьем - Словакия (более 36 тысяч человек).

Кстати, в этом году количество желающих получить биометрические паспорта в Закарпатье уменьшилось. Если за первые пять месяцев 2016 биометрику оформили около 50 тысяч закарпатцев, то за первые пять месяцев 2017 года - около 45 тысяч жителей области. Отсутствие ажиотажа на пропускных пунктах со странами ЕС объясняется тем, что абсолютное большинство закарпатцев, которые хотят поехать за границу, давно имеют как биометрические паспорта, так и многолетние многократные шенгенские визы.

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Для полноценного фукционирования безвиза на Закарпатье не хватает 19 КПП (СПИСОК)



