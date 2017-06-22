В Закарпатье ребенка укусила змея, противоядия в реанимации не оказалось

28.06.2017 (08:12)

Несовершеннолетнего закарпатца укусила гадюка

13-летний закарпатец поймал змею в реке Латорица. Гадюка, конечно же, укусила его. В реанимации необходимой вакцины не было, но парень, говорят, выздоравливает, потому что имеет сильный организм.

Об этом в сети "Фейсбук" написал мукачивець Роберт Иванчо.

"Друзья! Хочу предостеречь. В связи с нехваткой природных хищников, в реке Латорица, за последние несколько лет выросла популяция змей медяниц, похожих на гадюк, но большую часть времени, проживающих в воде. Они совсем не вредят людям. Зная это, местные ребятишки вылавливают их ради забавы. Вот вчера один тринадцатилетний «Паланковский исследователь» поймал гада, за что получил укус. В реанимации противоядия нет, но благодаря прочному иммунитету в настоящее время идет на улучшение», - отметил Роберт.

-

Какие змеи обитают на территории Закарпатья? (ВИДЕО)



