В Ужгороде безнаказанно живет и процветает игорный бизнес (ВИДЕО 18+)
28.06.2017 (08:47)
В Ужгороде менеджеры апараток напали на журналистов
Журналисты газеты "СНК" зафиксировали незаконное игорное заведение просто под носом начальника Управления защиты экономики в Ужгороде. Об этом на своем канале в Ютуб информирует журналист Лариса Ступак.
Ни одного документа экзальтированные, подозрительно гиперактивные, менеджеры заведения предъявить не смогли, однако вкусно осыпали журналистов матом, обещали сломать камеру, и потом перешли от слов к делу. Неопознанные лица применили к журналистам физическую силу, что соответствует статье 345-1, ст.171, части 3.
"Игорная вакханалия свободно охраняется немытыми вышибалами и руководством полиции Украины, которая из последних сил, не жалея живота своего, защищает экономику", - пишет Лариса Ступак.
Также на своей странице в сети Фейсбук Лариса Ступак просит установить личность нападавшего на журналистов:
"Он сегодня совершил нападение на журналистов, защищая незаконное игорное заведение на "Пьяном базаре" в Ужгороде.
Друзья, кто знает хотя бы какую информацию о нем, прошу предоставить ее для следствия. Важно все! Информацию можно сообщить на 102, или на горячую линию прокуратуры, полиции.
Кто он? Откуда? Где живет? Чем промышляет? Судимости. Попередни места жительства", - отмечает Лариса Ступак.