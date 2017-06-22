В Закарпатье привезут чудотворную икону Божией Матери "Призри на смирение"

28.06.2017 (18:20)

В течение недели на Закарпатье будет находиться чудотворная икона Божией Матери

Чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение» будет находиться на Закарпатье с 2 до 8 июля. Обнародован график дат и мест пребывания святыни.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Мукачевской православной епархии в течение шести дней будет находиться чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение» из Свято-Введенского мужского монастыря Киева.

Вашему вниманию подробный график даты и мест пребывания святыни в епархии:

2-4 июля - Крестовоздвиженский Кафедральный собор г. Ужгород;

4-5 июля - Свято-Николаевский женский монастырь, г. Мукачево;

5 июля - в Свято-Петро-Павловский храм, с. Белки Иршавского района;

5-6 июля - Свято-Покровский храм, с. Приборжавское Иршавского района;

6-7 июля - Свято-Троицкий-Кирилло-Мефодиевского женский монастырь,. Свалява;

7 июля - Свято-Вознесенский храм, с. Большие Лучки;

7-8 июля - Свято-Петро-Павловский храм, с. Нижние Ворота, Воловецкого района;

8 июля - Свято-Николаевский храм, г. Перечин.

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