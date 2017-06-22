В Закарпатье привезут чудотворную икону Божией Матери "Призри на смирение"

|В течение недели на Закарпатье будет находиться чудотворная икона Божией Матери
Чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение» будет находиться на Закарпатье с 2 до 8 июля. Обнародован график дат и мест пребывания святыни.
По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Мукачевской православной епархии в течение шести дней будет находиться чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение» из Свято-Введенского мужского монастыря Киева.
Вашему вниманию подробный график даты и мест пребывания святыни в епархии:
2-4 июля - Крестовоздвиженский Кафедральный собор г. Ужгород;
4-5 июля - Свято-Николаевский женский монастырь, г. Мукачево;
5 июля - в Свято-Петро-Павловский храм, с. Белки Иршавского района;
5-6 июля - Свято-Покровский храм, с. Приборжавское Иршавского района;
6-7 июля - Свято-Троицкий-Кирилло-Мефодиевского женский монастырь,. Свалява;
7 июля - Свято-Вознесенский храм, с. Большие Лучки;
7-8 июля - Свято-Петро-Павловский храм, с. Нижние Ворота, Воловецкого района;
8 июля - Свято-Николаевский храм, г. Перечин.
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В храме на Закарпатье возле иконы расцвели сухие лилии (ВИДЕО)
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Комментарии
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Когда встречаются зрелые люди, уже пережившие ошибки, разочарования и расставания.
Я сейчас читаю и думаю получается совсем другая история.
«Взрослый» роман – как это?
Кто может родскажите.