Во Львове молния убила мужчину с ребенком

29.06.2017 (19:27)

Во Львове от удара молнии погибли мужчина и девочка

Во Львове на Левандовском озере удар молнии попал в четырех людей, в результате чего двое из них погибли.

В результате инцидента погиб 30-летний мужчина и 9-летняя девочка. Еще одного мужчину аналогичного возраста и его 11-летнего сына удалось спасти. Мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации ожогового отделения 8-ой городской клинической больницы, а у отца диагностировали подозрение на инфаркт.

Медики отметили, что состояние ребенка понемногу стабилизируется. У него незначительный ожег от цепочки на шее, однако сильнейший кардио-неврологический стресс.

Все жертвы и пострадавшие в момент случившегося прятались от дождя под деревьями. Удар молнии в них был настолько сильным, что оба ствола раскололись.

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