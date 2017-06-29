Венгр пытался выехать с Украины на угнанной иномарке (ФОТО)

30.06.2017 (12:09)

Закарпатские пограничники обнаружили угнанный автомобиль

Похищенный автомобиль обнаружили вчера пограничники Мукачевского отряда на Закарпатье.

Во время мероприятий пограничного контроля на одну из машин, которые направлялись на выезд из Украины через пункт пропуска «Косино», сработала база данных Интерпола. В ходе проверки установлено, что автомобиль «Форд» 2003 года выпуска венгерской регистрации был похищен в Украине. Пересечь границу этим автомобилем пытался 43-летний гражданин Венгрии.

По данному случаю проинформированы очередного Укрбюро Интерпола в Киеве. Водителя и автомобиль, который был похищен в сентябре 2015 года, передано сотрудникам Нацполиции.

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Венгр пытался выехать с Закарпатья на разыскиваемом Интерполом "Мерседесе" (ФОТО)



