В США самолет упал на автостраду и взорвался (ВИДЕО)

01.07.2017 (10:39)

В Калифорнии на автотрассу упал самолет, есть пострадавшие

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В пятницу, 30 июня, в Калифорнии (США) потерпел крушение легкий двухмоторный самолет Cessna 310. При падении самолет задел один автомобиль, а затем взорвался и загорелся.Предварительно сообщается, что обошлось без жертв. Об этом сообщает ABC News 7.Как стало известно, инцидент произошел недалеко от городка Санта Ана, близ Лос-Анджелеса, около 9:30 утра по местному времени. Самолет упал на автомагистрали 405 вблизи аэропорта Джона Уэйн в Оранж Каунти. Автобан перекрыли в обе стороны.При падении самолет задел один автомобиль, который двигался по автостраде. В то же время, пассажиры автомобиля не пострадали, а повреждения транспортного средства были минимальными. Зато, самолет после падения взорвался и загорелся. Тушить пожар пришлось спасателям. Момент падения самолета снял очевидец события.Также сообщается, что в результате катастрофы самолета пострадали двое пассажиров самолета - это мужчина и женщина. Их госпитализировали на вертолете в больницу.