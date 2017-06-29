Безденежье толкнуло закарпатку на преступление (ФОТО)

01.07.2017 (13:00)

Женщина обокрала мужчину в одном из учреждений в Мукачево

Мукачевка похитила кошелек с деньгами, документами и мобильный телефон у незнакомого мужчины. Уже через несколько часов полицейские задержали женщину с краденым.

В дежурную часть Мукачевского отдела полиции обратился мужчина, который сообщил, что находясь в помещении одного из учреждений в Мукачево оставил свои личные вещи. Когда через 5 минут он вернулся, ни кошелька, ни телефона на месте уже не было.

Сразу на место происшествия прибыли правоохранители. На камерах видеонаблюдения они увидели, как неизвестная женщина взяла вещи и вышла из помещения учреждения. За несколько часов незнакомку разыскали полицейские в селе Верхняя Возница Мукачевского района. Там проживает 29-летняя женщина с семьей. После того, как она похитила чужие вещи, рассказала подозреваемая, она быстро села в такси и поехала домой. Свой поступок объяснила - нехваткой денег.

По данному факту следственная Мукачевского отдела полиции открыла уголовное производство по част.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины - кража. Продолжается досудебное расследование.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

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