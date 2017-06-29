Закарпатье готовится к "Ужгородской регате"

03.07.2017 (14:04)

"Ужгородская регата 2017" состоится 30 июля

"Ужгородская регата 2017" состоится в воскресенье, 30 июля. Это веселое спортивное состязание, сплав по реке Уж в областном центре на плавсредствах различной конструкции.

Как рассказывают организаторы, участники будут стартовать на пляже у Подзамкового моста (правый берег). А финишировать - перед мостом Масарика (детская площадка "Рошен", гостиница Ужгород).

К участию приглашаются любые не моторные плавательные средства: лодки, надувные лодки, плоты и т. д. Приветствуются самодельные конструкции, оригинальный декор и костюмы.

Регистрация участников будет в день мероприятия с 15:30 по 16:45. Старт в 17:00.

Количество членов экипажа не ограничено, но до финиша "судно" должно приплыть с полным составом экипажа. Вклад с "судна" - 50 грн.

По результатам регаты будут награждены победители в следующих номинациях:

"Летучий Голландец" (самое быстрое судно)

"Веселый Роджер" (самое оригинальное судно)

"Черная каракатица" (самое быстрое судно среди самодельных)

"Ноев ковчег" (самый многочисленный экипаж).

"Ужгородская регата" не ограничивается только заплывом. На финише будут проведены различные соревнования и конкурсы.

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