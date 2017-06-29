В Закарпатье на ходу загорелся автобус с пассажирами (ВИДЕО)

04.07.2017 (11:49)

На Закарпатье маршрутка загорелась во время движения

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На Закарпатье сегодня утром, около 08:00 часов во время движения загорелся рейсовый автобус Пузняковцы-Мукачево.Автобус как раз ехал в Мукачево, вблизи села Кольчино пассажиры почувствовали запах дыма. Через мгновение в салоне автобуса появился огонь. Люди, которые ехали успели выбежать.По словам свидетелей, у водителя маршрутки огнетушителя не было, и он попросил его у водителя авто, которое проезжали мимо. К счастью никто не пострадал.На место были вызваны пожарные, приехали два автомобиля спасателей. Дальнейшая судьба автобуса пока не известна.