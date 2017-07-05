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На трассе "Киев-Чоп" бензовоз столкнулся с микроавтобусом (ФОТО)

05.07.2017 (11:33)
Смертельное ДТП на трассе
Смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп", пострадали дети

На международной автодороге "Киев–Чоп", возле села Давидов Львовской области произошла авария, в которой погиб водитель микроавтобуса, а трое пассажиров – жителей Львова, получили травмы.

Водитель микроавтобуса погиб на месте аварии, а двое детей и один взрослый получили травмы.

"4 июля в 19:15 водитель бензовоза "ЗИЛ 431412" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Пежо Боксер" под управлением 68-летнего львовянина", – сообщает львовская полиция.

Вследствие ДТП водитель "Пежо" погиб на месте происшествия. Его из разбитого авто деблокировали спасатели ГСЧС с помощью гидравлических ножниц.
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Дві іномарки не розминулися на міжнародній трасі "Чоп-Київ"


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

05.07.2017 (12:07) / AntonioPhels

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05.07.2017 (11:53) / Спутник 1985

Кто я? С кем я? За кого я и, главное, против кого?

05.07.2017 (11:50) / AntonioPhels

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