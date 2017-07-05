На трассе "Киев-Чоп" бензовоз столкнулся с микроавтобусом (ФОТО)

|Смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп", пострадали дети
На международной автодороге "Киев–Чоп", возле села Давидов Львовской области произошла авария, в которой погиб водитель микроавтобуса, а трое пассажиров – жителей Львова, получили травмы.
Водитель микроавтобуса погиб на месте аварии, а двое детей и один взрослый получили травмы.
"4 июля в 19:15 водитель бензовоза "ЗИЛ 431412" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Пежо Боксер" под управлением 68-летнего львовянина", – сообщает львовская полиция.
Вследствие ДТП водитель "Пежо" погиб на месте происшествия. Его из разбитого авто деблокировали спасатели ГСЧС с помощью гидравлических ножниц.
-
Дві іномарки не розминулися на міжнародній трасі "Чоп-Київ"
Рейтинг: 0
Комментарии
Рейтинг: 0
Открылся новый магазин все по 50 рублей, например определенный товар стоит 5000 рублей или 7000 рублей то у нас вы можете найти его всего за 50 рублей: http://shop-50-rubley.xyz
магазин ежедневно пополняется, к концу недели будет очень богатый ассортимент.
Рейтинг: 0
Кто я? С кем я? За кого я и, главное, против кого?
Рейтинг: 0
Открылся новый магазин все по 50 рублей, например определенный товар стоит 5000 рублей или 7000 рублей то у нас вы можете найти его всего за 50 рублей: http://shop-50-rubley.xyz
магазин ежедневно пополняется, к концу недели будет очень богатый ассортимент.