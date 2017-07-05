Украина опередила Россию по уровню жизни

05.07.2017 (15:48)

Украина обогнала Россию в рейтинге уровня жизни

Украина оказалась на 64 месте из 128 стран в рейтинге, который определяет уровень жизни. Об этом говорится в ежегодном рейтинге стран "Индекс социального развития" за 2017 год, разработанного Social Progress Imperative при поддержке компании Deloitte.

Так, согласно исследованию, Украина вошла в группу стран с социальным развитием выше среднего на 64 месте.

Стоит отметить, что Российская Федерация в данном рейтинге заняла 67 место. А Украина разместилась под Доминиканской Республикой и над Беларусью.

Отмечается, что в сравнении с прошлым годом Украина не показала прогресс и осталась на том же уровне. В то же время специалисты увидели прогресс в отдельных сферах: доступ к информации и коммуникации, свободы выбора и личной свободы, а также доступ к высшему образованию. Однако выявлено ухудшение показателей в личной безопасности и толерантности.

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