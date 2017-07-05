Ужгородскому журналисту ночью сожгли авто (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Ужгородского отдела полиции устанавливают причины возгорания автомобилей в областном центре Закарпатья:
"Сегодня, 6 июля, после 3:00 ночи на службу «102» поступило сообщение о том, что в Ужгороде на ул. 8 марта возник пожар автомобиля. Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила «Volkswagen Passat B6», который полностью уничтожено огнем, и «Suzuki Swift», у которого уничтожен салон и поврежден кузов. Кроме этого, пострадала машина "Daewoo Lanos", в которой огнем повреждена задняя часть. Полиция устанавливает обстоятельства возгорания этих автомобилей. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 184 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества поджогом."
Комментарии
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