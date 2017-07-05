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Ужгородскому журналисту ночью сожгли авто (ФОТО, ВИДЕО)

06.07.2017 (08:14)
В Ужгороде борцу с игорным бизнесом сожгли авто
В Ужгороде борцу с игорным бизнесом сожгли авто
Журналисту Всеукраинского издания "Специальный контроль" Александру Прозору, сегодня ночью (6 июля) сожгли автомобиль.
О поджоге сообщил на своей странице в ФБ его товарищ Александр Гокс.
Александр связывает это с профессиональной деятельностью, так как освещает деятельность незаконного игорного бизнеса.
Ранее, в апреле неизвестные повредили Александру Прозору авто топором. Сам он считает, что это был акт устрашения. В Ужгороде в авто журналиста всадили топор (ФОТО). А через день снова повредили авто, неизвестные порезали колесо на его автомобиле.

Сотрудники Ужгородского отдела полиции устанавливают причины возгорания автомобилей в областном центре Закарпатья:
"Сегодня, 6 июля, после 3:00 ночи на службу «102» поступило сообщение о том, что в Ужгороде на ул. 8 марта возник пожар автомобиля. Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила «Volkswagen Passat B6», который полностью уничтожено огнем, и «Suzuki Swift», у которого уничтожен салон и поврежден кузов. Кроме этого, пострадала машина "Daewoo Lanos", в которой огнем повреждена задняя часть. Полиция устанавливает обстоятельства возгорания этих автомобилей. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 184 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества поджогом."




Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

06.07.2017 (08:43) / AntonioPhels

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