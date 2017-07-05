Медики обеспокоены ростом заболеваемости корью в Закарпатье (ВИДЕО)

06.07.2017 (18:44)

На Закарпатье увеличилось количество больных корью

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Количество больных корью на Закарпатье в июне увеличилась вдвое. В прошлом месяце зафиксировано 6 таких случаев, всего с начала года - 10.Среди пострадавших преобладают дети до 17 лет. Часть из них не имела прививок против кори. Риск заболевания возрастает, особенно учитывая отъезд населения на отдых.Медики подчеркивают: от кори вакцинированы только 24% детей в возрасте до 2 лет, а тех, кто прошел ревакцинацию в 6-12 лет, - менее 6%. При этом медпрепаратов в области пока достаточно. 5 тысяч доз Закарпатье получило из Венгрии в качестве гуманитарной помощи, еще более 12 тысяч удалось получить за счет Государственного бюджета.Медики обращаются к родителям с просьбой не рисковать здоровьем детей и немедленно пройти прививки.