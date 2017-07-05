Москаль отправил "народного губернатора" в психушку (Документ)

|Москаль официально посоветовал Данацко обратиться к психиатру
На днях произошел инцидент, когда активист Иван Данацко попросил Геннадия Москаля назвать проспект Свободы в Ужгороде именем руководителя Венгрии периода Второй мировой войны Миклоша Хорти.
Москаль официально посоветовал активисту обратиться к психиатру.
"ДУРДОМ УКРАИНЫ!
Получил письмо от председателя Закарпатской областной администрации Москаля Г.Г. на свое обращение, после переименования в Киеве проспекта Ватутина на проспект Шухевича где предложил ему повторить подвиг Кличко и раз меняем наших героев на пособников фашистов, пусть переименуют проспект Свободы в Ужгороде на проспект Хорти!
Выяснилось, что "жить по-новому", это когда дураки захватили власть, а тех, кто им на это указывает, ОФИЦИАЛЬНО, отправляют в психиатрическую больницу!
После обеда, как получил этот ответ, "ржу не могу")))
P.S. Реально, только Мукачево сегодня указало всей Украине, кому нужно лечиться в психиатрических больницах" - написал Данацко у себя на странице в ФБ.
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