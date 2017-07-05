Москаль отправил "народного губернатора" в психушку (Документ)

07.07.2017 (12:24)

Москаль официально посоветовал Данацко обратиться к психиатру

На днях произошел инцидент, когда активист Иван Данацко попросил Геннадия Москаля назвать проспект Свободы в Ужгороде именем руководителя Венгрии периода Второй мировой войны Миклоша Хорти.

Москаль официально посоветовал активисту обратиться к психиатру.

"ДУРДОМ УКРАИНЫ!

Получил письмо от председателя Закарпатской областной администрации Москаля Г.Г. на свое обращение, после переименования в Киеве проспекта Ватутина на проспект Шухевича где предложил ему повторить подвиг Кличко и раз меняем наших героев на пособников фашистов, пусть переименуют проспект Свободы в Ужгороде на проспект Хорти!

Выяснилось, что "жить по-новому", это когда дураки захватили власть, а тех, кто им на это указывает, ОФИЦИАЛЬНО, отправляют в психиатрическую больницу!

После обеда, как получил этот ответ, "ржу не могу")))

P.S. Реально, только Мукачево сегодня указало всей Украине, кому нужно лечиться в психиатрических больницах" - написал Данацко у себя на странице в ФБ.

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