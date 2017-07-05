На Православной набережной в Ужгороде восстановили лавочки (ФОТО)

07.07.2017 (13:04)

На Православной набережной в Ужгороде новые скамейки

Как сообщает Ужгородский городской совет, сегодня утром на Православной набережной в Ужгороде установили восстановленные скамейки.

Восемь старых бетонных скамеек, уже непригодных, полностью демонтировали, а на их место установили 12 отремонтированных.

Обновленные лавочки, ранее забрали на ремонт с разных улиц, площадей и набережных, и в дальнейшем постепенно будут размещать по городу.

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В сквере на Жупанатской в ​​Ужгороде установили лавочки (ФОТО)



