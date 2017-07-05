На Православной набережной в Ужгороде восстановили лавочки (ФОТО)

|На Православной набережной в Ужгороде новые скамейки
Как сообщает Ужгородский городской совет, сегодня утром на Православной набережной в Ужгороде установили восстановленные скамейки.
Восемь старых бетонных скамеек, уже непригодных, полностью демонтировали, а на их место установили 12 отремонтированных.
Обновленные лавочки, ранее забрали на ремонт с разных улиц, площадей и набережных, и в дальнейшем постепенно будут размещать по городу.
-
В сквере на Жупанатской в Ужгороде установили лавочки (ФОТО)
Рейтинг: 1