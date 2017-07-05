Парк Шенборна в Закарпатье - вся красота с высоты (ВИДЕО)
08.07.2017 (10:43)
Парк Шенборна с высоты птичьего полета
На Ютубе появилось видео одного из самых красивых парков Украины - Парка Шенборна, снятое с высоты птичьего полета.
Видео обнародовано пользователем FLY HiGH video prod.
Знаменитый на всю страну Парк Шенборна находится всего в 30 километрах от Ужгорода и является частью курортного комплекса "Воеводино".
"Парк Шенборна представлял собой жемчужину европейского паркового искусства и был создан у дворца древнего влиятельного австрийского рода Шенборнов. В центре парка находилось искусственно созданное озеро", - говорится в описании к видео.