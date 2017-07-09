Новый тренд секс-туризм: Отдых плюс удовольствий (ФОТО)

09.07.2017 (15:38)

В Колумбии открыли первый в мире "секс-курорт"

На западе Колумбии открылся большой секс-курорт Good Girls Sex Resort, работающий в формате «все включено». Курорт находится всего в 15 минутах езды от аэропорта города Кали. Гостям курорта предлагается проживание в уютных номерах, трансфер из аэропорта и обратно, завтраки, обеды и ужины, услуги массажистов и косметологов и самое главное… развлечение на ночь.

Самый дешевый пакет услуг стоит 599 долларов за ночь на человека. За эти деньги туристу предлагают девушку, а также англоязычного переводчика. Постояльца поселят в номере с кондиционером, душем, телевизором с плоским экраном.

Самый дорогой пакет обойдется почти в 1,5 тысячи долларов за ночь. Заказавшему такой набор услуг путешественнику предложат двух девушек, пропуск в спа-центр, езду на лошадях, вертолетный тур, посещение ночного клуба, питание и другие виды сервиса.

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