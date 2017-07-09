На Закарпатье лоб в лоб столкнулись легковушки, погиб полицейский (ФОТО)

10.07.2017 (08:09)

ДТП на Закарпатье: Погиб полицейский, 2-е в больнице

Вчера около 20:00 между пгт. Тересва и г. Тячев произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилями "BMW" и "ВАЗ 2109".

В полицию поступило сообщение от медиков Тячевской районной больницы о том, что к ним поступили пациенты после тяжелой автомобильной аварии. Следственно-оперативная группа совместно с группой реагирования патрульной полиции на месте происшествия установили, что автомобиль «BMW» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с «ВАЗ 2109». Авария произошла на выезде из села Бедевля.

За рулем «ВАЗ 2109» находился сотрудник Тячевского отдела полиции. Правоохранителя доставили в реанимационное отделение районной больницы, где он умер. На момент ДТП полицейский возвращался с работы. Водитель «BMW» после аварии покинул место происшествия, двое его пассажиров доставлены в больницу, один из них - в реанимации.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полиция разыскивает водителя, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия, и устанавливает все обстоятельства аварии. У всех участников ДТП взята кровь на содержание алкоголя, машины помещены на спецплощадку.

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Смертельне ДТП біля закарпатського села Бедевля одна людина загинула (ФОТО)



