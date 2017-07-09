Школа овцеводов на Закарпатье в самом длинном селе Украины (ВИДЕО)

10.07.2017 (18:07)

Колочава - самое длинное село Украины

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На этой неделе журналисты "Завтрака с 1+1" вместе с ведущей проекта "Найдено в Украине" - Лалой Тарапакиной, отправились в Закарпатье."На этой неделе Команда Завтрака вместе с ведущей проекта "Найдено в Украине" - Лалой Тарапакиною - отправляется в Закарпатье. Вместе с ней мы найдем необычные места, которые вам обязательно нужно увидеть, и попробуем невероятные местные блюда. Сегодня отправляемся в самое длинное село Украины - Колочава, где будем проходить школу овцеводов, смотрите", - говорится в заметке к видео.