Боздошский парк в Ужгороде передали в "другие руки"

13.07.2017 (12:22)

Ужгородские депутаты ликвидировали КП "Боздошский парк"

Ликвидацию коммунального предприятия «Парк культуры и отдыха «Боздошский» в Ужгороде поддержали на сегодняшней сессии горсовета депутаты. Предприятие за неэффективного менеджмента бывших руководителей накопило значительные долги.

В дальнейшем организацией досуга в парке Боздошский будет заниматься руководство предприятия «Под замком».



Имущество КП «Парк культуры и отдыха «Боздошский» будет передано в хозяйственное ведение коммунальному предприятию «Парк культуры и отдыха «Под замком».

Решение обязывает руководство парка «Под замком» осуществить прием-передачу имущества, о чем составить соответствующий акт. Решение поддержали 32 депутата.

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