Боздошский парк в Ужгороде передали в "другие руки"

|Ужгородские депутаты ликвидировали КП "Боздошский парк"
Ликвидацию коммунального предприятия «Парк культуры и отдыха «Боздошский» в Ужгороде поддержали на сегодняшней сессии горсовета депутаты. Предприятие за неэффективного менеджмента бывших руководителей накопило значительные долги.
В дальнейшем организацией досуга в парке Боздошский будет заниматься руководство предприятия «Под замком».
Имущество КП «Парк культуры и отдыха «Боздошский» будет передано в хозяйственное ведение коммунальному предприятию «Парк культуры и отдыха «Под замком».
Решение обязывает руководство парка «Под замком» осуществить прием-передачу имущества, о чем составить соответствующий акт. Решение поддержали 32 депутата.
-
В Боздошском парке Ужгорода появится новый атракцион
Рейтинг: -2