Красота озера Синевир с необычного ракурса (ВИДЕО)

15.07.2017 (18:15)

Озеро Синевир - одно из семи чудес прирроды Украины

Рейтинг: 0

Видеоролик, в котором одно из семи чудес прирроды Украины (официально считается таковым с 288 года — Авт.), показано с роскошного ракурса.Красотой самого большого озера Карпат теперь можно полюбоваться с высоты птичьего полета, видео разместил в YouTube пользователь Pumpmytrip.По аккаунту автора видеоролика становится понятно, что одно из самых красивых мест Украины заворожило туриста из-за границы, который, равно как и многие гости нашей страны, отпавился взглянуть на Синевир вживую.Озеро Синевир расположено в Межгорском районе Закарпатской области на высоте 989 метров над уровнем моря, недалеко от деревни Синевирская Поляна. Средняя глубинаводоема составляет 10-12 метров, а максимальная — 24 метра. Оно является частью Национального природного заповедника «Синевир», который был основан в 1989 году. По оценкам ученых, озеро образовалось около десяти тысяч лет назад. В 2008 году озеро было признано одним из семи природных чудес Украины.