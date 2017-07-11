Пьяная компашка с ножом напала на закарпатских пограничников

16.07.2017 (09:12)

Трое закарпатцнв напали на пограничный наряд

Служба на границе нередко связана с повышенным риском для жизни и здоровья военнослужащих. Один из таких случаев произошел вчера в пограничном Завосино, что на Закарпатье. Трое пьяных мужчин угрожали пограничному наряду во время выполнения ими задач по охране государственной границы.

Местный житель, которого пограничники только перед этим привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и невыполнения законных требований пограничников, вчера снова прибыл к наряду. На этот раз не один, а с «группой поддержки», состоящей из двух его товарищей. Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывались нецензурно в сторону правоохранителей и провоцировали конфликт. Один из них, а точнее тот, которого до этого уже задерживали на том же месте, угрожал пограничникам ножом.



Учитывая риски и оценивая ситуацию, старший наряда вынужден был осуществить предупредительный выстрел вверх из устройства для отстрела резиновых пуль, чтобы остановить незаконные действия правонарушителей. Путем применения физической силы, военнослужащие выбили нож из рук нападавшего и задержали его сторонников. На место происшествия прибыла группа реагирования с отдела «Великий Березный» и представители Национальной полиции.

Сейчас по всем трем правонарушителям составляются административные материалы по статьям 202 «Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда» и 18510 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы »Кодекса Украины об административных правонарушениях. По местному жителю, который угрожал наряду ножом, пограничники готовят сообщение в ГУ ЧП в Закарпатской области по статье 345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

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