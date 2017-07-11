Военный пропавший еще в марте найден повешенным на Львовщине

18.07.2017 (11:20)

На Яворовском полигоне нашли повешенным военного

Военнослужащего Вооруженных сил Украины, который исчез в марте этого года, нашли повешенным в лесополосе на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон).

Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"17 июля 2017 в лесополосе на территории Международного центра миротворчества и безопасности обнаружено повешенным тело военнослужащего, находившегося на обучении оперативном резерве первой очереди от одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что признаков насильственной смерти обнаружено не было, а причиной гибели военнослужащего наиболее вероятно является совершение им самоубийства. По данному факту назначено служебное расследование. Военной прокуратурой Львовского гарнизона проводятся следственные действия.

В ведомстве также рассказали, что с 27 марта 2017 военнослужащий находился в розыске.

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