В Раде предлагают развивать винный туризм на Закарпатье

19.07.2017 (11:03)

Закарпатские вина - гордость Украины

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию производства терруарних вин и натуральных медовых напитков", что должно способствовать развитию винного туризма в Украине.

"Практическая реализация основных положений законопроекта обеспечит благоприятные условия для развития отрасли терруарного виноделия (вин местности), производства плодово-ягодных вин и уникальных медовых напитков из виноматериалов исключительно собственного производства (не приобретенных), полученных путем переработки плодов, ягод, винограда, меда собственного производства . Это позволит малым предприятиям создавать уникальные вина местности, организовать новые рабочие места и увеличить поступления в государственный и местные бюджеты", - говорится в пояснюва ные записке к документу.

Также предполагается, что после принятия законодательной инициативы виноделы, которые производят вино из собственного винограда, смогут получить лицензию на производство без прохождения аттестации.

"Контроль качества и безопасности вин виноградных, вин плодово-ягодных и / или напитков медовых осуществляется аккредитованной лабораторией, уполномоченным компетентным органом в соответствии с требованиями действующего законодательства", - пояснили законодатели. Документом также предлагается упростить процедуру получения лицензий малыми винодельческими предприятиями. Напомним, по словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, Украина все предпосылки для развития винного туризма.

"В целом гастрономические туры сегодня приобретают все большую популярность. Это направление активно развивает Грузия. В Украине также есть подобные туристические предложения, особенно на Закарпатье, и они, как показывает практика, пользуются спросом.

Что касается винного туризма, то это не просто путь к развитию туристической инфраструктуры, это популяризация отечественного виноделия, отечественных брендов вина и украинской культуры употребления этого напитка. А одесские, херсонские или закарпатские виноградники ничем не хуже иностранных ", - сказал он.

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На Закарпатье туристы чаще всего посещают винные фестивали



