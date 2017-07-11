В ужгородском веревочном парке появилась новая экстрим-трасса "Адреналин" (ВИДЕО)

19.07.2017 (17:03)

На велосипеде по веревке на высоте 5 метров

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Для любителей приключений подготовили интересные препятствия - это 29 этапов различной сложности. Изюминка - возможность прокатиться на велосипеде по веревке шириной в один сантиметр на высоте 5 метров.Сейчас маршрут работает в тестовом режиме. Ужгородская гандбольная команда «Карпаты» решила разнообразить свои тренировки и проверила сложность трассы. Прошли ее в среднем за полчаса.Протяженность трассы - около километра, высота - до 12-ти метров. Откроют ее уже 22 июля. Стоимость билета - 100 гривен. Испытать веревочную дорожку может каждый, кто прошел маршрут «Экстрим».