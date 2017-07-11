После общения с украинскими политиками у Маккейна развился рак мозга

20.07.2017 (06:00)

У сенатора Маккейна диагностировали рак мозга

У влиятельного американского сенатора, главы комитета по обороне в сенате США Джона Маккейна диагностировали рак головного мозга.

Раковая опухоль была обнаружена после удаления тромба над левым глазом 80-летнего пациента, сообщили в больнице Финикса (штат Аризона, США) где Маккейн находится на лечении, пишет DW.

"Сенатор и его семья рассматривают все возможные варианты дальнейшего лечения", - указали врачи, отметив, что возможна комбинация радиационного излучения и химиотерапии.

Патриоты в соцсетях константируют , что без Путина и тут не обошлось... заражение оппонентов болезнями - новый элемент гибридной войны ! Другие утверждают, что рак мозга у Маккейна появился после общения американского сенатора с украинскими политиками....