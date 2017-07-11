Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 20 июля 2017 г.

20.07.2017 (07:54)

В Ужгороде днем обачно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами слабый туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем ​​28-33°, в горах местами ночью 9-12°, днем ​​19-24° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем ​​31-33° тепла.

Восход 05:48

Закат 21:25

Температура за последние 130 лет 20 июля:

макс: 34.8° (1987)

мин: 8.6° (1952)

Народный прогноз погоды: 20 июля отмечается день памяти преподобной Евдокии, княгини Московской. В народе этот день назывался Авдотья Сеногнойка, поскольку начиналось время затяжных дождей, что, в свою очередь, портило сено. Наши предки наставляли: «Сгребешь сено в кучи, так и не страшись тучи». Наши предки заметили, какова Авдотья Сеногнойка, таков будет и ноябрь.





