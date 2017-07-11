Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 20 июля 2017 г.

|В Ужгороде днем обачно, без осадков
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами слабый туман. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 28-33°, в горах местами ночью 9-12°, днем 19-24° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем 31-33° тепла.
Восход 05:48
Закат 21:25
Температура за последние 130 лет 20 июля:
макс: 34.8° (1987)
мин: 8.6° (1952)
Народный прогноз погоды: 20 июля отмечается день памяти преподобной Евдокии, княгини Московской. В народе этот день назывался Авдотья Сеногнойка, поскольку начиналось время затяжных дождей, что, в свою очередь, портило сено. Наши предки наставляли: «Сгребешь сено в кучи, так и не страшись тучи». Наши предки заметили, какова Авдотья Сеногнойка, таков будет и ноябрь.
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