Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 21 июля 2017 г.

21.07.2017 (07:40)

В Ужгороде днем облачно без осадков, вечером возможен дождь

В Закарпатской областии переменная облачность, ночью без осадков, вечером местами кратковременный дождь, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, днем ​​28-33° тепла, в горах местами ночью 9-14°, днем ​​20-25° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, ночью без осадков, вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20°, днем ​​31-33° тепла.

Восход 05:50

Закат 21:24

Температура за последние 130 лет 21 июля:

макс: 33.6° (1964)

мин: 6.9° (1996)

Народный прогноз погоды: 21 июля почитается память святого великомученика Прокопия. В народе святого Прокопия называли Жатвенником, поскольку в это время начинали вязать снопы. Также в этот день отмечается праздник Казанской иконы Божьей Матери. В народе говорили: «Кто на Казанской женится, счастлив будет», поэтому в это время справлялось много свадеб. По этому дню судили о предстоящей зиме: «Что Казанская покажет, то и зима скажет». С 21 июля начинается самая сильная жара.









