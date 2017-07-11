Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 21 июля 2017 г.

|В Ужгороде днем облачно без осадков, вечером возможен дождь
В Закарпатской областии переменная облачность, ночью без осадков, вечером местами кратковременный дождь, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, днем 28-33° тепла, в горах местами ночью 9-14°, днем 20-25° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, ночью без осадков, вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20°, днем 31-33° тепла.
Восход 05:50
Закат 21:24
Температура за последние 130 лет 21 июля:
макс: 33.6° (1964)
мин: 6.9° (1996)
Народный прогноз погоды: 21 июля почитается память святого великомученика Прокопия. В народе святого Прокопия называли Жатвенником, поскольку в это время начинали вязать снопы. Также в этот день отмечается праздник Казанской иконы Божьей Матери. В народе говорили: «Кто на Казанской женится, счастлив будет», поэтому в это время справлялось много свадеб. По этому дню судили о предстоящей зиме: «Что Казанская покажет, то и зима скажет». С 21 июля начинается самая сильная жара.
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