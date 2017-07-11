Солист известной группы "Linkin Park" покончил с собой

21.07.2017 (08:22)

Солист группы "Linkin Park" Честер Беннингтон найден повешенным

Вчера западные СМИ сообщили о смерти Честера Беннингтона - солист Linkin Park совершил самоубийство. Сообщается, что певец повесился в собственной квартире в пригороде Лос-Анджелеса.

Тело солиста обнаружили около 9 утра по местному времени, у него осталось 6 детей от 2 жен.

Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга - лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая этого года в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл тоже покончил жизнь самоубийством.

На протяжении многих лет певец боролся с алкогольной и наркотической зависимостями, а также рассказывал, что уже был на грани суицида из-за того, что в детстве подвергался насилию со стороны взрослого мужчины.

Честеру Беннингтону был 41 год, он оставался солистом Linkin Park на протяжении почти 20 лет.

За несколько часов до того, как стало известно о смерти Честера Беннингтона, группа Linkin Park выложила на своем официальном канале в YouTube клип на песню Talking To Myself, который представляет собой фрагменты из выступлений группы.

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