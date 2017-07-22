Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 22 июля 2017 г.

22.07.2017 (08:22)

В Ужгороде будет облачно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, местами кратковременные ливневые дожди, в отдельных пунктах сильные, грозы. Ветер юго-западный 5-10, при грозах шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, в горах местами до 11° тепла, днем ​​26-31°, в горах местами 18-23° тепла.

В Ужгородк также переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер юго-западный 5-10, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°, днем ​​29-31° тепла.

Восход 05:51

Закат 21:23

Температура за последние 130 лет 22 июля:

макс: 32.4° (1987)

мин: 6.0° (1996)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память священномучеников Панкратия и Кирилла. На Панкратия и Кирилла пробуют первые огурцы с грядки. В народе этот день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники. По народному поверью, «черника уводит от живота лихо», она «врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени». Наши предки заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.









