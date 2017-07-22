В Чехии хотят принимать на сезонные работы 1500 украинцев ежегодно

22.07.2017 (21:13)

Сезонная работа в Чехии : новыа правила

Mинистерство сельского хозяйства Чехии настаивает на необходимости ускорения набора работников из Украины, которые были бы трудоустроены в сфере аграрного сектора, и введении новых правил их приема.

Ведомство полагает, что на основе плана пополнения персонала ежегодно можно принимать по срочному трудовому договору около 1500 человек, которые работали бы в ЧР от 6 месяцев до года.

Вопрос включен в повестку заседания правительства, запланированного на понедельник, 24 июля.

Согласно предложенному Минсельхозом плану, украинцам, заинтересованным в данной работе, следует выдавать трудовую карту без необходимости их регистрации в специальной системе.



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