Орбан обвинил лидеров ЕС и Сороса в создании "мусульманской Европы"

23.07.2017 (17:08)

Орбан считает, что мигранты могут изменить культурную идентичность страны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Европейского Союза и венгерско-американский миллиардер Джордж Сорос стремятся к "новой, смешанной, мусульманизированной Европе". Об этом он заявил в субботу во время своего визита в Румынию.

Орбан заявил, что пограничные ограждения Венгрии блокируют усилия ЕС и Сороса относительно увеличения миграции мусульман в Европу.

По его словам, Венгрия, которая выступила против принятия мигрантов, которые "могут изменить культурную идентичность страны", останется местом, где "христиане Западной Европы всегда смогут найти безопасность".

Орбан, который захочет остаться на четвертый срок в апреле 2018 года, заявил, что в предстоящей кампании необходимо будет противостоять внешним силам.

"Мы должны противостоять мафиозной сети Сороса и брюссельских бюрократов. В течение следующих девяти месяцев нам придется бороться против средств массовой информации, которые им подчиняются", - заявил он.

Во время своего визита в Румынию Орбан также заявил, что Будапешт станет на защиту Польши, которой Европейский Союз пригрозил санкциями из-за противоречивой судебной реформы.





Орбан готов изменить Конституцию Венгрии, чтоб не принимать мигрантов



