Из-за сильных ливней на Закарпатье вода в реках поднялась более чем на метр

|На Закарпатье прошли сильные дожди, уровень воды в реках поднялся
В Закарпатской области сегодня, 23 июля 2017 года, прошли сильные ливневые дожди, которые привели к значительному поднятию уровней воды в реках региона. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 16:00 23 июля в верховях Латорицы прошли сильные ливневые дожди, уровень в пгт Нижние Ворота вырос на 1.0 - 1.5м, вода доходит до коренных берегов, несет деревья, кусты", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.
Перед этим украинские синоптики предупреждали о сильных дождях в Карпатах и на Закарпатье в воскресенье.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 23 июля в Карпатах и Закарпатье сильные дожди", - сообщал со ссылкой на Украинский гидрометцентр пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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