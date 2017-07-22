Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 24 июля 2017 г.

|В Ужгороде будет облачно с прояснениями
В Закарпатской области ожидантся переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер северный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 25-30°, в горах местами 17-22° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, без существенных осадков, вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем 28-30° тепла.
Восход 05:53
Закат 21:21
Температура за последние 130 лет 24 июля:
макс: 37.2° (1987)
мин: 9.8° (1971)
Народный прогноз погоды: 24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной Ольги. Также в этот день почитается память великомученицы Евфимии Всехвальной. В народе этот день называли Ефимьи-стожарницы, поскольку стоит очень жаркая погода. Часто этот день бывает грозовым. В это время начинают выпадать росы. Издревле конец июля - росистая пора. Эти росы вредные для помидоров. Наши предки заметили, если в этот день солнечно, то урожай зерновых культур будет хорошим.
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