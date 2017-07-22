Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 24 июля 2017 г.

24.07.2017 (07:43)

В Ужгороде будет облачно с прояснениями

В Закарпатской области ожидантся переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер северный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем ​​25-30°, в горах местами 17-22° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, без существенных осадков, вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем ​​28-30° тепла.

Восход 05:53

Закат 21:21

Температура за последние 130 лет 24 июля:

макс: 37.2° (1987)

мин: 9.8° (1971)

Народный прогноз погоды: 24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной Ольги. Также в этот день почитается память великомученицы Евфимии Всехвальной. В народе этот день называли Ефимьи-стожарницы, поскольку стоит очень жаркая погода. Часто этот день бывает грозовым. В это время начинают выпадать росы. Издревле конец июля - росистая пора. Эти росы вредные для помидоров. Наши предки заметили, если в этот день солнечно, то урожай зерновых культур будет хорошим.









