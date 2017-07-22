В Ужгороде существенно повысили тарифы на медосмотр в городской поликлинике

27.07.2017 (10:19)

В Ужгородской поликлинике значительно подорожал медосмотр

В Ужгороде согласовали повышение тарифов на медосмотр в городской поликлиници.Це решение связывают с последним ростом «минималки», цен на медицинские препараты и энергоносители. Для некоторых профессий медосмотры выросли в два раза.

Последний раз тарифы на медицинские услуги исполком рассматривал еще в апреле 2012 года.

Вчера на заседании исполнительного комитета Ужгородского городского совета было принято решение о повышении тарифов на платные медицинские осмотры, которые предоставляются Ужгородской городской клинической больницей.

Больше всего придется платить за медосмотр водителям, который теперь стоит 270 гривен (ранее - 170).

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