Землю на миллионы власти Ужгорода сдали тихо, без лишних разговоров

27.07.2017 (16:24)

Бывшие сады совхоза "Ужгородский - идеальное место для масштабной застройки

9 гектаров заброшенных садов бывшего совхоза в Ужгороде сдали в аренду без конкурса. Так решили местные депутаты на одной из сессий. Участок, за который можно было бы выручить на публичном аукционе миллионы для бюджета, пошел в аренду без торгов. Де-факто, можно считать, наделы перешли в частные руки.

А началось все еще при скандально известном мэре Ужгорода Сергею Ратушняку, тогда депутаты Ужгородского горсовета проголосовали за то, чтобы ООО "Галич" выбрало себе земельный участок для строительства многоквартирного дома. Это были 9 гектаров на месте бывших садов совхоза "Ужгородский".

Аренда была на 10 лет и довольно дорогая по тем временам - почти 4000 грн. на месяц. Курс гривны падал и тогда прокуратура через суд подняла стоимость аренды до 79 тысяч грн. на месяц.

Прошло 10 лет и по договору аренда закончилась. Нынешняя власть во главе с Богданом Андриивым могла по-разному распорядиться этим участком, на котором арендатор так ничего и не построил. Однако, как сообщает "Нет коррупции!", Нынешняя власть пошла "легким" путем и опять же отдала участок в аренду той же фирме "Галич". На этот раз на 5 лет, не организовывая публичных торгов на землю.

Интересная деталь: сам городской глава не голосовал за земельное решение. Однако это не помешало ему подписать документ и таким образом легализовать новый срок аренды.

"ООО «Галич», согласно данным аналитической платформы YouControl, создана в 2000 году с «пропиской» в Киеве. Однако впоследствии юридический адрес несколько раз менялся, и сегодня эта фирма «поселена» в Ужгороде. Кстати, по адресу НЕ офисного помещения, а квартиры в одном из спальных районов города.

Это эти же ребята строят современный торговый комплекс на месте универмага "Украина".

В конце концов, это эти же ребята выкупили телеканал "М-Студио" и три радиостанции Закарпатья.

Эти же ребята выстраивают бизнес-империю в Закарпатье и не исключено, что уже очень скоро станут ключевыми игроками и на политической карте области.

Будет возведен на 9 гектарах пространства новый многоквартирный жилой комплекс в следующие пять лет, увидим позже. Если строительство запустят, то для экономики города это плюс хотя бы в контексте создания новых рабочих мест. Но тот факт, что в горсовете Ужгорода ищут лазейки, как бы сдать лакомые куски земли общины без публичного конкурса, не может не вызывать чувство негатива. Как и то, что за подобные земельные решения городские депутаты голосуют, совсем не обсуждая свои намерения с избирателями.

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