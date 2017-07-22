В Ужгороде демонтировали самовольно установленные ограничители движения (ФОТО)

28.07.2017 (16:35)

Ужгородские муниципалы демонтировали самовольно установленные ограничители движе

Шесть забетонированным труб - самовольно установленных ограничителей движения на внутриквартальной территории улице Грушевского, 37, - демонтировали сегодня работники отдела муниципальной инспекции по благоустройству Ужгородского городского совета совместно с коммунальными службами.

Демонтаж проводился в соответствии с решением исполкома городского совета на основании обращений граждан и акта совместной проверки сотрудников отдела муниципальной инспекции по благоустройству, департамента городского хозяйства и управления архитектуры и градостроительства.

Однако два бетонные блоки, которые перекрывают проезд на улице Заньковецкой, 19 и согласно решению исполнительного комитета тоже должны быть демонтированы, забрать не удалось из-за препятствования жителей дома, расположенного в этом дворе. Ни предъявленые документы о демонтаже, ни конструктивные аргументы работников муниципальной инспекции и вызванных на место происшествия полицейских и участкового инспектора, не помогли убедить категорически настроенных жителей.

Напоминаем, ограничения проезда любыми самовольно установленными средствами является незаконным, ведь ничто не должно препятствовать проезду автомобилей специальных служб, таких как пожарная, скорая и тому подобное. Поэтому работа по демонтажу незаконно установленных ограничителей движения продолжится.

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