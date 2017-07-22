Появятся ли в Ужгороде пандусы? (ВИДЕО)

29.07.2017 (09:47)

Ужгородцы требуют сделать в городе пандусы

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Группа инициативных мам вместе с общественной организацией "Счастливые дети" готовят коллективное обращение к мэру областного центра Богдану Андрииву. В инициативе говорится о неприспособленности города для мам с колясками. В документе, указаны конкретные места, где невозможно проехать из-за отсутствия пандусов.Как отмечают в организации, которая поддержала замысел, родители "решили зафиксировать недовольных городскими тротуарами и пандусами (их состоянием, а порой и отсутствием) и передать это представителям городской власти".С 26 июля и до 7 августа ужгородцы (особенно мамы-папы-бабушки-дедушки маленьких детей и детей на инвалидных колясках) могут прийти в определенные места, ознакомиться с обращением и подписать его.Сейчас сделать это можно:- в кафе-баре "Аквариум" (ул. Льва Толстого, 46)- в магазине "Home sweet Home" (Корзо, проул. Малый Уж (параллельно с горчичное зерно)Об точках в других районах города в ОО "Счастливые дети" обещают сообщить позже.Проверили город на доступность и журналисты "Тиса-1":