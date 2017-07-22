Появятся ли в Ужгороде пандусы? (ВИДЕО)

Группа инициативных мам вместе с общественной организацией "Счастливые дети" готовят коллективное обращение к мэру областного центра Богдану Андрииву. В инициативе говорится о неприспособленности города для мам с колясками. В документе, указаны конкретные места, где невозможно проехать из-за отсутствия пандусов.
Как отмечают в организации, которая поддержала замысел, родители "решили зафиксировать недовольных городскими тротуарами и пандусами (их состоянием, а порой и отсутствием) и передать это представителям городской власти".
С 26 июля и до 7 августа ужгородцы (особенно мамы-папы-бабушки-дедушки маленьких детей и детей на инвалидных колясках) могут прийти в определенные места, ознакомиться с обращением и подписать его.
Сейчас сделать это можно:
- в кафе-баре "Аквариум" (ул. Льва Толстого, 46)
- в магазине "Home sweet Home" (Корзо, проул. Малый Уж (параллельно с горчичное зерно)
Об точках в других районах города в ОО "Счастливые дети" обещают сообщить позже.
Проверили город на доступность и журналисты "Тиса-1":