На Закарпатье провели массовое водное крещение цыган (ФОТО)

31.07.2017 (08:40)

Водное крещение цыган в Виноградово

Вчера в Вноградово около 120 ромов с Пидвиноградова и Королева и еще около трех десятков из Береговая и других населенных пунктов края крестились в воде.

Праздник крещения по евангельскому обычаю проходил на берегу Тисы на окраине Виноградова. Утром здесь играл духовой оркестр, сотни людей слушали проповеди священников-баптистов, пели духовные песни, читали стихи, фотографировались с одетыми в белые одежды главными участниками действа.

К концу ритуала верующие-новобранцы вместе со своими наставниками заходили в реку, где получали непосредственное святое крещение водой.

Новых братьев и сестер по вере приветствовали не только их родственники и друзья, но и много гостей из Закарпатья, Украины, а также из Молдовы, России, Германии, Ирландии.

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