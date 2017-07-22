В Украине начали штрафовать владельцев авто с иностранными номерами

31.07.2017 (15:32)

Владельцев авто с иностранными номерами ждут огромные штрафы

Высший административный суд Украины вынес первое решение в отношении водителя автомобиля с иностранными номерами. Штраф составил 420.000гривен, а машина была конфискована. Теперь осталось сделать это явление массовым.

Как сообщается, 17 марта 2015 г. гражданин Азербайджана ввёз на территорию Украины автомобиль Ford Tourneo в режиме временного ввоза до одного года. Через год было установлено, что этим автомобилем управляет гражданин Украины. При нем была доверенность на право использования транспортного средства на территории Украины.

Высший суд постановил, что гражданин Украины обязан уплатить 420.000 гривен – 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей.

«Закон прямо не запрещает езду на автомобиле с иностранной регистрацией, но все схемы ввоза таких транспортных средств являются «серыми».

В последнее время появилась катастрофическая судебная практика в отношении владельцев таких авто. Например, в решении Киевского апелляционного административного суда штраф за такое нарушение составил 1.681.846 гривен (300% необходимых к уплате в законном порядке таможенных платежей)», – рассказывает адвокат Максим Лазарев.

За последнее время в страну завезли больше миллиона этих призрачных автомобилей. Это миллиарды долларов серого импорта. И теперь, реально, каждый десятый на дорогах Украины – это литовско-польский призрак. И если к фразе о том, что эти люди – самый большой кошмар на дороге, можно относиться по-разному, то никто не будет спорить, что в случае ДТП даже со смертельным исходом водитель может просто сбежать. И его не найдут. Поэтому и автомобиль призрачный. Вроде он есть, а в базе его нет.

-

Авто "пересечников" нарушивших таможенный режим будут поданы в розыск



