Из Ужгорода в Прагу запустили новый автобусный ежедневный рейс (РАСПИСАНИЕ)

02.08.2017 (10:50)

Из Ужгорода в Прагу стартовал новый ежедневный автобусный рейс

"Закарпатавтотранс" запустил в продажу билеты на новый быстрый автобусный рейс «Ужгород-Свидник-Прага». С комфортабельными автобусами евро-класса, Ваше путешествие будет приятным, а впечатления от Словакии и Чехии - незабываемыми.

Уважаемые пассажиры, с Автостанции «Ужгород-1» новый рейс «Ужгород-Свидник-Прага» стартует от 01.08.17.

Рейс «Ужгород-Свидник-Прага» будет осуществляться ежедневно, что позволит организовать для себя удобную логистику путешествия, быть уверенным в возможности приобрести билет на желаемую дату, уехать в Европу и вернуться в Украину без каких-либо пересадок и задержек из-за отсутствия рейса который Вам подходит.

В городе Ужгород, билеты можно приобрести в международной кассе автостанции «Ужгород-1», в других кассах «Ужгород-1», на автостанции «Ужгород-2».

Чехия - самый популярный маршрут 2017 года. В Брно, Прагу, Карловы Вары, Либерце, выполняются 7 регулярных рейсов, пассажиры могут совершать поездки в Чехию в любое удобное для них день и время, из всех уголков Закарпатья: Тячев, Рахов, Межгорье, Нижние Ворота, Воловец, Свалява, Виноградов, Берегово, Иршава, Ужгород, Мукачево и другие города и населенные пункты нашего края. Автобусные билеты можно приобрести на любой автостанции Вашего города.

Подробное расписание маршрута с часами прибытия и отправки автобуса отражены в таблице ниже.

Автобус осуществляет курсирование по следующему графику движения:







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