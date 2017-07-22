Ужгородка Рая Геворгян об искусстве мехенди (ВИДЕО)

02.08.2017 (20:30)

Студентка УжНУ Рая Геворгян открыла для себя хну

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Рая Геворгян - студентка 4 курса юридического факультета УжНУ 3 года назад открыла для себя хну. Тогда впервые попробовала на себе мехенди - роспись тела хной.Рисовала красивые узоры, чтобы отвлечься и успокоиться. Искусство девушка любит с детства, с тех пор родители записали Рая на творческие кружки.К каждому человеку, который желает нанести узор Рая имеет особый подход, чтобы личность и рисунок дополняли и гармонировали.В арсенале Раи только натуральные материалы из Индии, которые девушка заказывает через интернет. В отличие от рисунков нанесенных краской, украшения тела хной держатся дольше, все зависит от качества самой хны.Рая уверена - чтобы стать профессиональным мастером кроме таланта нужно иметь выдержку и терпение.Подробнее - в видеосюжете: