В Ужгороде строят еще один замок (ФОТО)

03.08.2017 (10:08)

Еще один Ужгородский замок

На улице Новака в Ужгороде, возле областной больницы, строят еще один Ужгородский замок. Правда, это будет частная постройка.

Как сообщили строители, возводят они жилой дом. Хотя на вид он напоминает крепость.

Находится сооружение между дворами. Но башни новостройки виднеются даже с улицы Победы.

Новый Ужгородский дворец отличается оригинальностью. Хотя он еще и недостроенный, но уже видно, что будет пятиэтажным и уникальным в плане архитектуры.

Подобные и даже больше дворцы сейчас возводят чаще всего в Нижний Апши Тячевского района. Там они занимают большие площади и на них смотреть приезжают туристы из разных уголков Украины, даже из-за границы. По форме они также напоминают средневековые замки, по крайней мере, большинство из них: Оригинальная архитектура сказочных замков украинских заробитчан в Нижней Апше на Закарпатье (ВИДЕО)



